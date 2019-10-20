شؤون فلسطينية

نقابة المهندسين تُصدر بياناً حول تمثيل الجسمي الهندسي الفلسطيني

نقابة المهندسين تُصدر بياناً حول تمثيل الجسمي الهندسي الفلسطيني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المهندسين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بياناً صحفياً حول طبيعة تمثيل الجسمي الهندسي في فلسطين واللجنة التنسيقية لمتابعة حقوق مهندسي القطاع العام.

وفيما يلي نص البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

يقوم مجلس النقابة الحالي منذ توليه مهامه في العام 2018 بمتابعة مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) ومهندسي البلديات والهيئات المحلية وكان هنالك متابعات ومراسلات ولقاءات ابتداءاً من الرئيس محمود عباس ، ودولة رئيس الوزراء  السابق  الدكتور رامي الحمدالله ودولة رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ومع العديد من الوزراء أصحاب العلاقة ومع رئيس ديوان الموظفين العام ويقوم المجلس بإعلام لجنة المهندس الموظف المشكلة بقرار من مجلس النقابة أولا بأول،

إذ يؤكد مجلس النقابة على ما يلي :

1. أن مجلس النقابة بحسب القانون هو من يمثل الجسم الهندسي بكافة أطيافه وهو من يدافع عن حقوق المهندسين.

2. أن ما يسمى باللجنة التنسيقية لمتابعة حقوق مهندسي القطاع العام لا تمثل الجسم الهندسي والمهندسين، وأن النقابة غير مسؤولة عن أية تبعات نتيجة اعمال هذه اللجنة.

3. يؤكد مجلس النقابة بأنه سيبقى الدرع الحامي للمهندسين ولن يسمح بالمساس بحقوقهم وقد وضع خطة متكاملة لمتابعة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق، ومن حقه استخدام جميع الطرق والوسائل التي  يكفلها القانون لتحقيق المطالب.

4. أن لجنة المهندس الموظف والتي يرأسها نائب النقيب م. سمير الريماوي هي الجسم الوحيد المكلف من قبل مجلس النقابة بمتابعة كافة قضايا زملائنا العاملين في القطاع العام.

وسيبقى مجلس النقابة كما عودكم على تواصل مع كافة الزميلات والزملاء المهندسين وسيتم اطلاكم على أخر المستجدات أولا بأول.

أخبار ذات صلة

مواطن من غزة يوجه رسالة للرئيس عباس

مواطن من غزة يوجه رسالة للرئيس عباس

وزير الأشغال: صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار حيّ الندي شمال القطاع

وزير الأشغال: صرف دفعات مالية لمشروع إعادة إعمار حيّ الندي شمال القطاع

شاهد: اعتصام لـ&#34;عاملي كهرباء القدس&#34; بعد تسلم الشركة الإنذار الثاني بقطع الكهرباء بنوفمبر

شاهد: اعتصام لـ"عاملي كهرباء القدس" بعد تسلم الشركة الإنذار الثاني بقطع الكهرباء بنوفمبر

بحَث دعم اللاجئين الفلسطينيين..اجتماع للجامعة العربية و(أونروا) في القاهرة

بحَث دعم اللاجئين الفلسطينيين..اجتماع للجامعة العربية و(أونروا) في القاهرة

وفدان طبيان اسبانيان يجريان عمليات معقدة ونوعية بمستشفى الأوروبي

وفدان طبيان اسبانيان يجريان عمليات معقدة ونوعية بمستشفى الأوروبي

البرديني يدعو الرئيس عباس لحل قضية العشرات من كوادر حركي فتح

البرديني يدعو الرئيس عباس لحل قضية العشرات من كوادر حركي فتح

قطامي يستقبل جبرين ويبحث معه سبل تعزيز صمود المواطنين ودعم المشاريع الحيوية

قطامي يستقبل جبرين ويبحث معه سبل تعزيز صمود المواطنين ودعم المشاريع الحيوية

الخارجية والمغتربين: نأمل أن تنتصر الديمقراطية في بوليفيا الصديقة

الخارجية والمغتربين: نأمل أن تنتصر الديمقراطية في بوليفيا الصديقة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مواطن من غزة يوجه رسالة للرئيس عباس

مواطن من غزة يوجه رسالة للرئيس عباس

نقابة المهندسين تُصدر بياناً حول تمثيل الجسمي الهندسي الفلسطيني

نقابة المهندسين تُصدر بياناً حول تمثيل الجسمي الهندسي الفلسطيني

وفدان طبيان اسبانيان يجريان عمليات معقدة ونوعية بمستشفى الأوروبي

وفدان طبيان اسبانيان يجريان عمليات معقدة ونوعية بمستشفى الأوروبي

قطامي يستقبل جبرين ويبحث معه سبل تعزيز صمود المواطنين ودعم المشاريع الحيوية

قطامي يستقبل جبرين ويبحث معه سبل تعزيز صمود المواطنين ودعم المشاريع الحيوية

الخارجية والمغتربين: نأمل أن تنتصر الديمقراطية في بوليفيا الصديقة

الخارجية والمغتربين: نأمل أن تنتصر الديمقراطية في بوليفيا الصديقة

أبو مويس يبحث أوضاع العاملين في الجامعات

أبو مويس يبحث أوضاع العاملين في الجامعات

بحث تحضيرات انعقاد اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة

بحث تحضيرات انعقاد اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

منوعات

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني ترقص الدبكة في تظاهرات لبنان

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

أول تعليق لمحمد رمضان بعد سحب رخصة طيار مدى الحياة بسببه

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: &#34;علمتني درس عمري ما هنساه&#34;؟

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: "علمتني درس عمري ما هنساه"؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

عربي

السويد: معظم المهندسين وخبراء العلوم والرياضيات من العراق

السويد: معظم المهندسين وخبراء العلوم والرياضيات من العراق

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية