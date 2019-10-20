وفدان طبيان اسبانيان يجريان عمليات معقدة ونوعية بمستشفى الأوروبي















رام الله - دنيا الوطنيواصل وفدان طبيان يضمان كوادر استشارية طبية عالية المستوى من إسبانيا والبرتغال ومتخصصة في جراحة قلب الأطفال وفي جراحة عظام الأطفال إجراء عملياتهما التخصصية، بعد سلسلة معاينات وفحوصات أجروها للأطفال المرضى في مستشفى غزة الأوروبي.ووصل الوفدان أول أمس الجمعة إلى المستشفى وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية إغاثة أطفال فلسطلين PCRF.وأكد رئيس لجنة الوفود ومدير التمريض بالمستشفى عطا الجعبري في بيان تلقته "دنيا الوطن"، الأحد، أن الوفد الطبي الأول متخصص في جراحة عظام سيجري بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي بالمستشفى الأوروبي نحو 18 عملية جراحية، بواقع ثلاث عمليات يومياً.وأشار إلى أن الوفد كان قد أجرى يوم الجمعة فحوصات ومعاينات لنحو 63 مريضاً في العيادات الخارجية، وهم مرضى من جميع مناطق القطاع وكان قد تم تجهيزهم وتسجيلهم بشكل مسبق بواسطة الطاقم الطبي المحلي.وقال:" أجرى الوفد الطبي الآخر المتخصص في جراحة قلب أطفال برئاسة الطبيب فيكتور هيرناندث والطاقم الطبي المحلي في مركز جراحة القلب والكشف الطبي على 30 مريض، وسيجري حوالي 10 عمليات جراحية بواقع عمليتين يومياً.ونوه إلى أن كل العمليات التي ستجرى بالشراكة مع الفريق الطبي والتمريض المحلي، وسيتم متابعة المرضى في العناية المركزة أيضا من قبل الطاقم المحلي.ومن المتوقع أن يستمر الوفد في إجراء عملياته لمدة أسبوع ومغادرته يوم الجمعة المقبل.يذكر أن الوفد ضم استشاريين من اسبانيا والبرتغال وأطباء تخدير وفنيين، وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها قطاع غزة وكانا قد توجها للضفة الغربية مرتين سابقا.