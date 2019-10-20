شؤون فلسطينية

البرديني يدعو الرئيس عباس لحل قضية العشرات من كوادر حركي فتح

البرديني يدعو الرئيس عباس لحل قضية العشرات من كوادر حركي فتح
تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
أكد تيسير البرديني عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، مفوض دائرة الأسرى في الهيئة القيادية العليا ، دعمه الكامل لحراك الأطر التنظيمية ومطالبهم العادلة ، مشددًا على أن تثبيت أبناء حركة فتح وكوادرها العاملين في الأطر التنظيمية المختلفة غير المفرغين هو استحقاق لا بد منه، مضيفا أنهم:" لم يدخروا جهدًا في أداء مهامهم التنظيمية ، كما تحملوا كافة الظروف والمنعطفات التي مرت بها حركة فتح في قطاع غزة ".

وأوضح البرديني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه بالإضافة إلى الأخوة في المناطق التنظيمية المختلفة، هناك ما يقارب من 60 أخت وأخ يتقاضون مخصصات من الموازنة التشغيلية للحركة في المحافظات الجنوبية منذ سنوات عملوا خلالها بكل التزام وإخلاص دون أن يلتفت أحد لمعاناتهم، وقد حان الوقت لحل أزمتهم" .

وطالب البرديني الرئيس محمود عباس بحل قضيتهم وإدراجهم ضمن القيود الوظيفية على مرتبات السلطة الوطنية ، مشيرًا إلى أن العشرات منهم حملة شهادات ويعيلون أسر بأكملها ومن واجب حركة فتح تجاه أبنائها توفير الأمان الوظيفي لهم وإنصافهم في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشوها وعدم اهتمام المؤسسات في غزة بهم لأنهم ينتمون لحركة فتح.

مضيفًا: "إننا نتطلع إليكم سيادة الأخ الرئيس أبو مازن بعين الأمل لإنصاف هؤلاء الأخوة والأخوات، كما ندعو الأخ أحمد حلس أبو ماهر مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية بأن يضع هذا الملف على سلم أولويات عمله التنظيمي ورفع ملفهم إلى اللجنة المركزية للحركة لوضع حلول جذرية تنصف هذا الكادر التنظيمي".

كما أكد البرديني أنه سيبذل قصارى جهده لتوصيل معاناة أبناء الحركة الذين تعرضوا للظلم والقهر الوظيفي ، حتى يتم حل هذا الملف بشكل نهائي.

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