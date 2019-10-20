حاكم دبي: الوطن بشر وليس حجارة وأسمنت

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن من "أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب".



وغرد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والإسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي..هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي..هم شعبي".



وأضاف: "من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول أنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم..لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".