حاكم دبي: الوطن بشر وليس حجارة وأسمنت
رام الله - دنيا الوطن
أكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن من "أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب".
وغرد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والإسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي..هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي..هم شعبي".
وأضاف: "من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول أنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم..لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".
أكد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن من "أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب".
وغرد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: "علمتني الحياة أن الوطن ليس الحجارة والإسمنت، الوطن هو أبي وأمي وجدي وجدتي..هو أخي وأختي وابني وابنتي. الوطن هم البشر، هم أهلي..هم شعبي".
وأضاف: "من أراد أن يخدم الوطن فليخدم الشعب.. من يقول أنه يحب الوطن فليحبهم ويحب الخير لهم ويضحي من أجلهم..لأنهم هم الوطن وما سواهم فمجرد تراب فوقه تراب".
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