دولي

ترامب يصف هيلاري كلينتون بالمجنونة

ترامب يصف هيلاري كلينتون بالمجنونة
دونالد ترامب وهيلاري كلينتون
رام الله - دنيا الوطن
انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منافسته بالانتخابات الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون، على خلفية تصريحاتها حول عدد من السياسيين، ووصفها بالمجنونة.

ويأتي تعليق ترامب ردا على تصريحات كلينتون التي هاجمت فيها عددا من السياسيين الأمريكيين، ووصفت النائب عن الحزب الديمقراطي تولسي جابارد، بأنها مرشحة محتملة من جهة خارجية للانتخابات الرئاسية لعام 2020، في إشارة إلى روسيا.

وقال ترامب في تغريدة على (تويتر): إن هيلاري تصف عضو الكونغرس تولسي جابارد بأنها مفضلة لروسيا، وجيل شتاين عميل روسي لكنها مجنونة"، مضيفا: "من المؤكد أنكم سمعتم من قبل، لقد  قالوا عني إني محب كبير لروسيا!، فعلا يعجبني الشعب الروسي، وتعجبني كل الشعوب".

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