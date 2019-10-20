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صحيفة لبنانية: الحريري كان يُخطط لفرض ضرائب قاسية

صحيفة لبنانية: الحريري كان يُخطط لفرض ضرائب قاسية
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، تفاصيل ما أسمته خطة أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري للأشهر المقبلة، قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وكانت بتوافق مع وزراء حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتضمنت الخطة إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الدخان والمشروبات الروحية والكماليات، إضافة لمزيد من الديون الخارجية.

وأكدت أنه على صعيد الموظفين، فقد كان مُخططًا تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.

أما على صعيد الكهرباء، فقد كان مُقررًا زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022، اضافة لرفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.

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