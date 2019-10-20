أبو مويس يبحث أوضاع العاملين في الجامعات

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس،اليوم، أوضاع العاملين في الجامعات الفلسطينية.جاء ذلك، خلال لقائه وفدا من اتحاد العاملين في نقابات الجامعات الفلسطينية برئاسة د. أمجد برهم لبحث العديد من قضايا العاملين في الجامعات الفلسطينية.وتناول اللقاء مسألة الكادر الموحد للعاملين وضرورة العمل بهذا النظام في كل الجامعات الفلسطينية، وغلاء المعيشة، وتمويل الجامعات وغيرها من المواضيع التي تهم العاملين في الجامعات.وأكد أبو مويس بأنه سيتم الاهتمام بهذه المواضيع ورفع كل القضايا المتعلقة بالعاملين في الجامعات لمجلس التعليم العالي لاتخاذ اللازم بصفته صاحب الولاية في هذه القضايا.وأضاف أن العلاقة بين الوزارة والاتحاد هي علاقة تكاملية مبنية على التعاون، لما فيه خير للتعليم العالي في الوطن.بدوره، أشاد برهم بجهود الوزير أبو مويس بالدفاع عن حقوق العاملين التي تكفلها القوانين والأنظمة، مثمناً دوره المتواصل في الرقي بقطاع التعليم العالي منذ اليوم الأول لاستلامه الوزارة.