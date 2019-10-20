الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار غداً الإثنين



وتابع: يوم الأربعاء سيكون هناك انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وستكون أقل من معدلاتها بأربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن يسجل يوم الأربعاء 20 درجة، والصغرى 12 درجة، يعني ذلك أم أجواء أكثر برودة في ساعات الليل.



خاص دنيا الوطنيشهد هذا الأسبوع انخفاضاً على درجات الحرارة بمعظم المناطق الفلسطينية، تستمر من مساء الاثنين حتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع سقوط زخات خفيفة من الأمطار، وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة.وكشف مدير عام الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، عن حالة طقس الأسبوع الحالي وقال: "تكون أجواء هذا اليوم معتدلة في معظم المناطق الفلسطينية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والتي هي حول معدلاتها السنوية العامة، تكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة تنشط في ساعات المساء".وأوضح أن هذه الليلة ستكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المناطق الجبلية، ومعتدلة في بقية المناطق.وبيّن أن غداً الاثنين لا يطرأ أي تغير يذكر على الحالة الجوية السائدة، لكن يتوقع سقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتبقي الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط في ساعات المساء.وأضاف: أما الثلاثاء، أيضا تبقي درجات الحرارة بنفس انخفاض يوم الإثنين.