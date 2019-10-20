الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب ورئيس نقابة شركات الحج والعمرة عبد الحكيم أبو خلف الترتيبات المتعلقة بموسم الحج القادم واليات التعاون المستقبلية الخاصة بتسيير رحلات العمرة وشروط تاهيل الشركات الجديدة .



واكد أبو الرب، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" ان وزارة الأوقاف تعتبر شركات الحج والعمرة شريكا لها في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، من اجل تحقيق هدف الوزارة بالرقي بوضع الحاج والمعتمر الفلسطيني لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم وفي كافة المحطات التي يمرون بها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقلهم ومسكنهم.



واكد ان وزارة الأوقاف تعمل كل جهدها لخدمة الحجاج والمعتمرين والتسهيل عليهم مع التاكيد على ضرورة ان تلتزم كافة شركات الحج والعمرة بالأنظمة والقوانين المعمول بها .



مضيفاً أن الوزارة تجري حالياً اتصالاتها مع الجهات الرسمية السعودية للوقوف على الأنظمة الجديدة والعمل على تسهيل الإجراءات لمعتمري فلسطين والشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال، وفي حال تم الإتفاق على إجراءات معينة سيتم الإعلان عنها للمواطن الفلسطيني والإلتزام بها.



بدوره اثنى أبو خلف على التعاون الذي يبذل من الطرفين مشيرا الى أهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة والمرخصة للعمل في هذا المجال وخاصة في ظل الشراكة بين المؤسستين في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام .