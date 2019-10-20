شؤون فلسطينية

حماس تعلّق على مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمرٍ بالبحرين

حماس تعلّق على مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمرٍ بالبحرين
وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره البحريني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، أن مشاركة وفد من حكومة الاحتلال في مؤتمر أمني في البحرين، هو فعل مدان، ويتعارض مع ضمير الأمة العربية.

وحمّلت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في منشور عبر (فيسبوك)، الجهات التي تطّبع مع الاحتلال، جزء من المسؤولية عن الاعتداء على الإنسان الفلسطيني، واستباحة المسجد الأقصى من "قطعان" المستوطنين.

وأضاف: لن تنجح كل محاولات البعض لدمج "دولة الاحتلال" في المنطقة العربية، فـ"الأمة ستظل تعتبرها عدوها المركزي"، ولن تغفر لها جرائمها المتواصلة ضد كل مكوناتها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت: إن وفداً من الحكومة الإسرائيلية، سيزور البحرين اليوم الأحد، للمشاركة في أحد المؤتمرات.

وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية: أن وفداً إسرائيلياً، سيتوجه إلى البحرين اليوم الأحد للمشاركة في مؤتمر أمن الملاحة في الخليج، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

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