شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني موحد في معركة الدفاع عن القدس والأقصى. 

وقالت في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نتوجه بالتحية إلى جماهير شعبنا وأهلنا في القدس الذين يشكلون خط الدفاع الأول لحماية المسجد الأقصى المبارك والتصدي لمحاولات المستوطنين (الصهاينة) فرض واقع جديد وإعادة مخطط التقسيم الزماني والمكاني الذي أسقطه الصمود المقدسي في معركة البوابات عام 2017". 

وجددت الحركة التأكيد على أن معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك هي معركة يصطف فيها الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وتياراته، ولن نتخلى عن واجب حماية المسجد الأقصى مهما كلّف ذلك من تضحيات. 

وحذرت من أن استمرار الاقتحامات وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار الذي تتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليته الكاملة، "فهي من تحمي وتغذي الاٍرهاب وترعاه". 

ودعت حركة الجهاد الإسلامي جماهير شعبنا لشد الرحال إلى المسجد الأقصى واستمرار الرباط في ساحاته الشريفة، واليقظة التامة من مخططات اليمين (الصهيوني) وغلاء المستوطنين الذين يقودهم ويحرضهم قادة الأحزاب اليهودية، ما يعني أن المخططات والمؤامرات تجري على نار حامية. 

كما دعت الأمة العربية والإسلامية للقيام بواجباتها تجاه ما يجري في القدس، وعلى الشعوب والهيئات الرسمية والشعبية رفض كل أشكال التطبيع التي يتبجح عبرها "العدو" ويمعن في عدوانه وإرهابه بحق شعبنا ومقدساتنا. 

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