شؤون فلسطينية

نقابة العاملين في بلدية البيرة تنفذ اضراباً تحذيرياً

نقابة العاملين في بلدية البيرة تنفذ اضراباً تحذيرياً
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت نقابة العاملين في بلدية البيرة، صباح اليوم، اضراباً تحذيراً يستمر لست ساعات، وذلك بعد انتهاء المهلة التي اعطتها النقابة للمجلس البلدي لتلبية مطالب العاملين دون الاستجابة.

وأوضح رئيس نقابة العاملين محمود عابد، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" ان مطالب العاملين في البلدية تتلخص بتعميم صرف الزيادة السنوية لكافة العاملين والحفاظ على التأمين الصحي الخاص وكافة الحقوق المكتسبة والغاء كافة لجان التحقيق الاخيرة وكل القرارات التي صدرت عنها وتثبيت العاملين ممن امضوا ستة اشهر في العمل وحصلوا على تقيم جيد،  وعلى الالتزام باحقية الموظفيين الحاليين بالترفيع لوظائف الشاغرة خصوصا الادارية منها.

وأكد سليمان ان النقابة تنفذ هذا الاضراب مع حرصها على المصالح الحيوية والخدمات المقدمة للسكان حيث لا يشمل الاعمال الطارئة والعاملين بنظام المياومة والاعمال في الفترات المسائية وأعمال الحراسة.

من جانبة اكد عبد الرحيم العاروري أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمالفلسطين في محافظة رام الله والبيرة وقوف الاتحادالى جانب نقابة العاملين في البلدية داعيا كافة الموظفين في البلدية الر ضرورةالتكاتف والعمل الجماعي لتحصيل كافة الحقوق المشروعة للعاملين

وبدوره قال عبد الله عابدة رئيس نقابة المحاسبين " واهم من يعتتقد انهي ستطيع وضع حد لعمل النقابات فهي وستبقى النقابات تتدخل و تعمل لمصلحة العاملين مضيفاان نقابة المحاسبيين ستتوجه للقضاء للدفاع عن اعضائها الذيت يتعرضون للتشهير.

وتجمع اغلبية موظفو وعمال البلدية امام مدخل البلدية معبرين عن احتجاجهم عناستمرار تعنت المجلس البلدية لمطالبهم المشروعة.  

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