طالع.. "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين، عبر معبر رفح البري.وقالت الوزراة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الرابعة بالإضافة إلى الحافلتين، الخامسة والسادسة من كشف (10/17).وشددت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيراً إلى التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.