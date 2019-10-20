طالع.. "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين، عبر معبر رفح البري.
وقالت الوزراة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الرابعة بالإضافة إلى الحافلتين، الخامسة والسادسة من كشف (10/17).
وشددت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيراً إلى التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين، عبر معبر رفح البري.
وقالت الوزراة في بيان لها: إن السفر للمتبقي من الحافلة الرابعة بالإضافة إلى الحافلتين، الخامسة والسادسة من كشف (10/17).
وشددت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مشيراً إلى التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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