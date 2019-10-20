نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن طاقم أطباء جراحة الأوعية الدموية بمستشفى غزة الأوروبي من إجراء عملية جراحية معقدة لمريض فى مقتبل الخمسينات،كان يشكو عدم قدرته على المشي لمسافات .



وأكد استشاري ورئيس القسم د. سامي أبو سنيمة أن المريض كان يعانى من آلام عند المشي وعدم القدرة أيضا على المشي مسافات تزيد عن 50 متر، وبالفحص الاشعاعي الطبقي بالصبغة لمنطقة الشريان الأورطي، تبين وجود انسداد في الشريان الأورطي، تحت شرايين الكلى مباشرة، مع شريان الحوض على الجهتين

Lereche.



وأضاف الدكتور أبو سنيمة أنه تم اجراء عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي الى شرايين الفخذين، وإزالة قطع من التكلسات داخل الشريان الفخذي الأيمن ، ومما زاد من خطورة العملية أن الاجراء الجراحي تم في منطقة الشريان الأورطي، وتحت الكلى مباشرة، مما يزيد من حساسية العملية ومن احتمالية وجود مضاعفات بعدها.



وأوضح أن العملية التي وصفها بذات المهارة العليا تكللت بالنجاح وبدقة عالية، مقدما شكره للطاقم المساعد د. سفيان صالح و الدكتور محمد أبو غالي، ولأطباء التخدير الدكتور هيثم أبو حرب و الدكتورة عايدة سلامة.



وأشاد مدير المستشفى الدكتور يوسف العقاد بأطباء قسم الأوعية الدموية على نجاح هذه العملية، مشيرا إلى أن هذا النجاح هو حلقة في سلسلة نجاحات كبيرة حققها القسم، مؤكداً في الوقت ذاته دعم إدارة المستشفى لجميع التخصصات لإنجاز المزيد من النجاحات.



من جانبه ،أعرب المريض عن شكره للطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، على حسن الرعاية الصحية، وعلى جهودهم في تقديم أفضل الخدمة الطبية اللازمة له، بالإضافة إلى حسن المعاملة من قبل جميع الطاقم الطبي بالمستشفى.