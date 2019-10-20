الشرطة توجه رسالة للمواطنين بشأن المتسولين في مفترقات القطاع



وأضاف في تصريحات لقناة "دنيا الوطن": قمنا بأكثر من عمل في هذا الشأن، حيث نصطدم بالنهاية بالظروف القاسية من حصار وأوضاع اقتصادية سيئة، يعاني منها قطاع غزة.





وتابع: لذلك كنا نتراجع في النهاية بعد توقيف المشبوهين والعاملين في هذا المجال، والظاهرة أصبحت مقرقة للناس ومزعجة.



وأقر البطنيجي أنه ثبت لدينا من خلال التحقيقات أن هناك أناساً، خلفهم أسر فاشلة وأسر لديها مشاكل ومعاناة في قضايا كثيرة، وخارجة عن الأسر الطبيعية في بلادنا ومفككة، وأصبح التسول مهنة وليست حاجة حقيقية.



وتابع المتحدث باسم الشرطة بغزة، أن هذه ظاهرة خارجة عن إطار ديننا وتقاليدنا وومقلقة للجمهور والمواطن الفلسطيني.



وأضاف: ما تم التعامل معهم أعداد قليلة للأسف، لكن نحن في طور الاستمرار في هذه الحملة حتى نوصل الرسالة، لأن الظاهرة خارجة عن القانون، الذي يجرّم التسول والارتزاق في مفترفات الطرق.



وأعرب البطنيجي عن أمنيته بأن يحوّل بعض الأشخاص الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن كل متسول لديه جماعة وعصابة، لديه من الطرق التي من الممكن خداع الناس فيها، ونوجه رسالة للمواطنين ألا يتعاطون مع المتسولين ومنحهم أموالاً لهم.



خاص دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الشرطة بغزة، أيمن البطنيجي اليوم الأحد، أن الشرطة جزءٌ من المنظومة التي تحارب ظاهرة التسول في القطاع.