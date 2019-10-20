عضو بالكنيست: نتنياهو لن يمدد مهلة تشكيل الحكومة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب (الليكود) دافيد بيطان: "إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لن يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة لـ 14 يوماً أخرى، بعد انتهاء المهلة الأولى يوم الخميس المقبل".



وأضاف بيطان، المقرب من نتنياهو، في تصريحات لإذاعة (كان) الإسرائيلية: "إن نتنياهو لن يطلب تمديداً ولا جدوى من ذلك، لأن حزب (أزرق أبيض) غير مستعد للدخول في أي مفاوضات"، معتبراً أن موضوع الكتلة اليمينية، التي يرفض نتنياهو التخلي عنها، هي مجرد ذريعة لعدم الدخول في مفاوضات مع الليكود.



وأشار بيطان إلى احتمالية التوجه لانتخابات ثالثة، قائلاً: "إن أزرق أبيض يريدون انتخابات لأنهم يؤمنون بأنه إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن نتيجتهم في الانتخابات المقبلة ستكون أكبر".



وحمّل بيطان، حزب (أزرق أبيض) برئاسة بيني غانتس، مسؤولية الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة بعد جولة انتخابات ثانية، مضيفاً: "إن نتنياهو وافق على خطة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لكن أزرق أبيض غير مستعد لقبول ذلك".



وتقضي خطة ريفلين، بتشكيل حكومة وحدة، وفي حال تقديم لائحة اتهام يصبح نتنياهو كمن يتعذر عليه القيام بمهامه، ويتنحى عن رئاسة الحكومة، دون أن يستقيل، ويتولى غانتس رئاسة الحكومة.



وتابع بيطان: "طالما أن (أزرق أبيض) لا يوافق على تشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، فإنه لا جدوى من الاتفاق على أمور أخرى، وهم يفسرون الوحدة من وجهة نظرهم ولا ينزلون عن الشجرة، ونحن بانتظار أن يدرك (أزرق أبيض) نفسه ويأتي إلى مفاوضات".



وأضاف: "إن (أزرق أبيض) يتصرفون كقاضٍ وجلاد وقرروا أن بنيامين نتنياهو مذنب وأنهى دوره التاريخي. ولا يمكنهم فعل أمر كهذا، فقد منح الجمهور نتنياهو أكثر من مليون صوت".



ويرفض حزب (أزرق أبيض) الدخول في مفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة، بسبب إصرار الليكود على أنه يمثل كتلة اليمين، المؤلفة من 55 عضو كنيست، من أحزاب الليكود والحريديم واليمين المتطرف، ويدعو (أزرق أبيض) إلى تشكيل حكومة وحدة مع الليكود وحده، وإمكانية توسيعها دون إشراك الحريديم.