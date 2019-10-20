قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم مصاب

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، ستة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم مصاب.



وقال نادي الأسير إن ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس جرى اعتقالهم أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وهم: عبد الله حامد بني عوده، وشقيقه محمد، ومحمد طاهر بني عودة.



ولفت نادي الأسير إلى أن المعتقل عبد الله بني عودة، أطلقت عليه قوات الاحتلال النار وأصابته في قدمه قبل اعتقاله لاحقاً.



فيما اعتقل الاحتلال المواطن حامد نبيل عويس (21 عاماً) من بلدة اللبن الشرقية قضاء نابلس، وذلك أثناء مروره من حاجز زعترة جنوب نابلس.



يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من القدس وهما: أشرف درباس، وعبد الرحمن بشيتي.



هذا وأشار نادي الأسير إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين (22) مواطناً على الأقل من الضفة غالبيتهم من القدس وأريحا.