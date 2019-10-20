الأوقاف تستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الإقتحامات المتكررة للمسجد للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم من قبل اعداد كبيرة من المستوطنين واداء صلوات تلمودية وطرد المبعدين من امام المسجد وسط توتر شديد .واكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في البيان ان هذه الاقتحامات اليومية تعتبر عدوانا فاضحا على الحريات الدينية للمسلمين الذين يؤمون المسجد الأقصى لأداء الصلوات والعبادات الدينية.وقال ابو الرب بأن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة تتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية، ما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين ، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي .ودعا أبو الرب المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الإنتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها .