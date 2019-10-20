الرئيس عباس يصل غدّا إلى اليابان في زيارة رسمية

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رام الله - دنيا الوطن

يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدًا الاثنين، إلى اليابان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام يجري خلالها عددا من الاجتماعات على رأسها اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واجتماع مع اعضاء الحكومة اليابانية.



وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي: إن

الرئيس عباس، سيشارك الشعب الياباني في اليوم الثاني للزيارة مناسبته التاريخية بتولي امبراطور اليابان الجديد نارو هيتو العرش وذلك إلى جانب عدد كبير من أهم قادة العالم.



وأكد الخالدي، أن الرئيس سيعقد اجتماعات ثنائية مع قادة اليابان لبحث واطلاع الحكومة اليابانية والتشاور معها حول آخر المستجدات في العملية السياسية، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وعلى دعم اليابان للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.



وأشار الخالدي إلى أن أحد أهم النقاط التي تطرح الان حشد الدعم الدولي لإيجاد آلية متعددة في إطار المؤتمر الدولي للسلام على اعتبار أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.



وشدد الخالدي على أهمية الاجتماعات واللقاءات التي يجريها الرئيس أبو مازن، على كافة المستويات لبحث طلب استمرار دعم المجتمع الدولي بمؤسساته لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.



وأوضح الخالدي، أن هناك العديد من أوجه التعاون التي يَجري عقدها لدعم وبناء مؤسسات السلطة وتمكينها من أجل تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني ومواصلة العمل من أجل الحرية والاستقلال.