الاحتلال يعتقل طفلا ووالدته في بلدة العيسوية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طفلا ووالدته في بلدة العيسوية بالقدس.



وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "الشهيد محمد عبيد" في شارع البستان من البلدة، واعتقلت الطفل محمد غيث (12 عاما) أثناء تواجده في الحي، قبل أن يتم اعتقال والدته، فور وصولها للمكان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وتشهد بلدة العيسوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تصعيدا ملحوظا من قبل سلطات الاحتلال، يتمثل في ملاحقة المواطنين والتجار وتنفيذ عمليات اقتحام واعتقال العشرات من مواطنيها، بما في ذلك اطفال ونساء، الى جانب هدم منازل ومنشآت تجارية وصناعية.