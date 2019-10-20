بحر: الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يسمحوا المساس بالمسجد الأقصى

د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

شدد الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يسمحوا بالمساس بالمسجد الأقصى أو تمرير المخططات الإسرائيلية الخطيرة التي تجري على قدم وساق من أجل تهويده وتقسيمه زمانيا ومكانيا خلال الفترة المقبلة.



وأكد بحر في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" تعقيبا على اقتحام مئات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى وأن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا في استهداف إسرائيل للمسجد الأقصى بغطاء حكومي رسمي، داعيا أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية إلى شد الرحال إلى الأقصى والمرابطة في باحاته الشريفة ومنع الصهاينة المجرمين من تحقيق أهدافهم العنصرية ومخططاتهم العدوانية.



وندد باقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى بشكل استفزازي والتجول في باحاته بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار بحر إلى أن اقتحام اسرائيل للمسجد الأقصى بات حالة يومية وهو ما ينذر باقتراب تنفيذ المخطط الإسرئيلي الأكبر بالتقسيم الزماني والمكاني للأقصى تمهيدا لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم على أنقاضه، مؤكدا على ضرورة الاستنفار الفلسطيني العام، رسميا وشعبيا، في إطار هبة كبرى لنجدة وإنقاذ المسجد الأقصى من براثن الكيد والتآمر الإسرائيلي.



ولفت بحر إلى أن الأمة العربية والإسلامية، دولا وشعوبا، ليست معفاة من نصرة المسجد الأقصى بحجة الانغماس في همومها ومشكلاتها الداخلية، مؤكدا أن المسجد الأقصى أمانة في رقبة كل العرب والمسلمين، وأن واجب نصرته فريضة دينية وقومية وأخلاقية وإنسانية، وأن التخاذل عن دعم ونصرة الأقصى جريمة كبرى وخيانة للأمة ودينها وثوابتها وهويتها الإسلامية والثقافية والحضارية والإنسانية.