شؤون فلسطينية

وزير العمل: سنعقد مؤتمراً دولياً للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين

وزير العمل: سنعقد مؤتمراً دولياً للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير العمل نصري أبو جيش، عن اجتماع سيعقد في جنيف بداية الشهر المقبل، لوضع اللبنة الاساسية لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين، تنفيذا لما تم بحثه سابقا في منظمة العمل الدولية التي أكدت استعدادها للتعاون مع منظمة 
العمل العربية.

وحول انتهاكات الاحتلال بحق عمالنا داخل أراضي 48، طالب وزير العمل ابو جيش منظمة العمل العربية بأن تتحرك بقوة وتتفاعل بما يتعلق ومضمون التقرير لاتخاذ قرارات وتنفيذها في منظمة العمل الدولية، لإلزام اسرائيل على احترام القوانين والمعايير الدولية، مؤكدا أن تقريرا سنويا يقدم لمنظمة العمل الدولية حول هذه الانتهاكات ، ولا يتم وضعه على محمل الجد.

وأوضح أبو جيش، أن لجنة شكلت من منظمة العمل العربية للتحرك مع الاطراف الدولية لوضع معايير دولية تجاه العمال داخل الـ 48، الذين سلبت حقوقهم منذ عام 1970 ولم يتم انجاز الملف حتى الان.

على صعيد آخر، شدد وزير العمل، أن الوزارة بصدد تفعيل بعض المواد القانونية لمحاربة سماسرة التصاريح واجبارهم على إعادة المال للعمال وتحويلهم للقضاء والمحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرا ان هذه الفئة غير القانونية تتقاضى أضعاف ما يكلفه التصريح الامر الذي يستدعي محاسبتهم تنفيذا لقرار عام 2009.

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