شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين خلال مهاجمة مستوطنين قاطفي الزيتون بنابلس

إصابة ثلاثة مواطنين خلال مهاجمة مستوطنين قاطفي الزيتون بنابلس
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، مساء السبت، بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين، في قرية بورين جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب خلال مواجهات بين المزارعين ومستوطنين وقوات الاحتلال في بورين.

وأوضحت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين من بؤرة "جفعات رونين"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات دارت بين أهالي القرية الذين هبوا لنجدة قطافي الزيتون، والمستوطنين، وقام أحدهم بإطلاق النار باتجاه المزارعين.

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