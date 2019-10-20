3000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

جددت عصابات المستوطنين صباح اليوم اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الخاصة ، بحجة عيد العرش اليهودي.



وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت حراس المسجد من الاقتراب من مسارات المستوطنين.



وأكد عبد ربه لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاحد، أن قرابة 3000 مستوطن اقتحموا الاقصى المبارك خلال الاسبوع الماضي، وسلطات الاحتلال مستمرة في اجراءاتها في القدس، وقامت بإبعاد عدد من المرابطين والمرابطات عن باحات الاقصى المبارك.



من جهته، حذر نائب محافظ القدس عبد الله صيام من محاولات سلطات الاحتلال إضفاء صبغة دينية لمخططاتهم الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس وتقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا، وجر المنطقة لحرب دينية ، عبر خلق رواية تاريخية ودينية.



واعتبر صيام، أن اقتحامات المستوطنين وتدنيسهم المتواصل للمسجد الأقصى، ما هو إلا محاولات محمومة لتهويد المسجد، وتقويض الوجود الفلسطيني، مؤكدا استمرار تصدي المقدسيين لسياسة الاحتلال الهادفة لتهويد المدينة المحتلة.