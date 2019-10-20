شؤون فلسطينية

حملة إسرائيلية وممنهجة على المواطنين بهدف إفشال موسم قطف الزيتون

حملة إسرائيلية وممنهجة على المواطنين بهدف إفشال موسم قطف الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن المستوطنين يشنون حملة اعتداءات شرسة وممنهجه على المواطنين لإفشال موسم قطف الزيتون، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات وصلت حتى اللحظة إلى أربعة وأربعين اعتداء في الضفة، 10 منها في بورين جنوب نابلس.

وأضاف دغلس لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال منعوا المواطنين في قرية قريوت من دخول الحي الغربي لقطف ثمار الزيتون تحت حجج واهية داعيا المواطنين الى التصدي لهذه المحاولات بكل عزم.

أخبار ذات صلة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

حماس تعلّق على مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمرٍ بالبحرين

حماس تعلّق على مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمرٍ بالبحرين

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

&#34;الديمقراطية&#34; تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

"الديمقراطية" تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

نقابة العاملين في بلدية البيرة تنفذ اضراباً تحذيرياً

نقابة العاملين في بلدية البيرة تنفذ اضراباً تحذيرياً

طالع.. &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

طالع.. "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

&#34;الديمقراطية&#34; تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

"الديمقراطية" تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

طالع.. &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

طالع.. "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم مصاب

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم مصاب

الأوقاف تستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الأوقاف تستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

منوعات

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: &#34;علمتني درس عمري ما هنساه&#34;؟

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: "علمتني درس عمري ما هنساه"؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

دنيا بطمة توضح حقيقة منعها من دخول المغرب

دنيا بطمة توضح حقيقة منعها من دخول المغرب

شاهد: مايا دياب ترقص فوق سيارتها أثناء احتجاجات لبنان

شاهد: مايا دياب ترقص فوق سيارتها أثناء احتجاجات لبنان

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأسلوب جديد

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأسلوب جديد

عربي

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

لبنان.. مفارقتان في التظاهرات الشعبية: تظاهر المسيحيين و&#34;تضامن&#34; الجيش

لبنان.. مفارقتان في التظاهرات الشعبية: تظاهر المسيحيين و"تضامن" الجيش

ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان

ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان