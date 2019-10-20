حملة إسرائيلية وممنهجة على المواطنين بهدف إفشال موسم قطف الزيتون

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن المستوطنين يشنون حملة اعتداءات شرسة وممنهجه على المواطنين لإفشال موسم قطف الزيتون، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات وصلت حتى اللحظة إلى أربعة وأربعين اعتداء في الضفة، 10 منها في بورين جنوب نابلس.



وأضاف دغلس لإذاعة (صوت فلسطين)، أن المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال منعوا المواطنين في قرية قريوت من دخول الحي الغربي لقطف ثمار الزيتون تحت حجج واهية داعيا المواطنين الى التصدي لهذه المحاولات بكل عزم.