ماذا علقت حركة حماس على اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن استمرار اقتحام المستوطنين، المسجدَ الأقصى، وتدنيسه والاعتداء على المصلين فيه، استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم، وعدوان خطير على مقدساتهم، لافتة إلى أن القرارت الأمريكية والتطبيع، شجعتهم على ذلك.



وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "إن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى، ستكون مدعاة إلى إشعال الأوضاع في المنطقة برمتها، وسيدفع ثمنه ويتحمل تبعاته الاحتلال الاسرائيلي".



وأضاف برهوم في تصريح: "نحيي جماهير شعبنا في مدينة القدس، وجموع المرابطين والمرابطات على بوابات المسجد الأقصى، وفي باحاته، الذين يتصدون بعزيمة وإصرار لكل مخططات العدو وممارساته العدوانية، وندعو إلى التصدي لهذه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، وذلك بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس، والاشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، وفي كل أنحاء فلسطين؛ فهذا واجب ديني ووطني على الجميع".



وطالب المتحدث باسم حماس، أبناء الأمة كافة بالعمل على تشكيل أوسع جبهة دعم وإسناد للأهالي في القدس، وتعزيز صمودهم، والوقوف إلى جانبهم، والضغط على صناع القرار في المنطقة لمغادرة مربع الصمت، والقيام بواجبهم تجاه فلسطين وشعبها المقاوم والقدس والمسجد الأقصى المبارك.