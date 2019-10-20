شؤون فلسطينية

ماذا علقت حركة حماس على اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى؟

ماذا علقت حركة حماس على اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن استمرار اقتحام المستوطنين، المسجدَ الأقصى، وتدنيسه والاعتداء على المصلين فيه، استفزاز لمشاعر المسلمين في العالم، وعدوان خطير على مقدساتهم، لافتة إلى أن القرارت الأمريكية والتطبيع، شجعتهم على ذلك.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "إن استمرار هذه الاعتداءات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى، ستكون مدعاة إلى إشعال الأوضاع في المنطقة برمتها، وسيدفع ثمنه ويتحمل تبعاته الاحتلال الاسرائيلي".

وأضاف برهوم في تصريح: "نحيي جماهير شعبنا في مدينة القدس، وجموع المرابطين والمرابطات على بوابات المسجد الأقصى، وفي باحاته، الذين يتصدون بعزيمة وإصرار لكل مخططات العدو وممارساته العدوانية، وندعو إلى التصدي لهذه الاعتداءات الصهيونية المتواصلة، وذلك بتصعيد المقاومة في الضفة الغربية والقدس، والاشتباك مع الاحتلال على كل خطوط التماس، وفي كل أنحاء فلسطين؛ فهذا واجب ديني ووطني على الجميع".

وطالب المتحدث باسم حماس، أبناء الأمة كافة بالعمل على تشكيل أوسع جبهة دعم وإسناد للأهالي في القدس، وتعزيز صمودهم، والوقوف إلى جانبهم، والضغط على صناع القرار في المنطقة لمغادرة مربع الصمت، والقيام بواجبهم تجاه فلسطين وشعبها المقاوم والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

أخبار ذات صلة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

حماس تعلّق على مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمرٍ بالبحرين

حماس تعلّق على مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمرٍ بالبحرين

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

&#34;الديمقراطية&#34; تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

"الديمقراطية" تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

نقابة العاملين في بلدية البيرة تنفذ اضراباً تحذيرياً

نقابة العاملين في بلدية البيرة تنفذ اضراباً تحذيرياً

طالع.. &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

طالع.. "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

الأوقاف ونقابة شركات الحج والعمرة تبحثان ترتيبات موسمي الحج والعمرة

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

الجهاد الإسلامي: استمرار الاقتحامات للأقصى وتصاعدها سيدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار

&#34;الديمقراطية&#34; تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

"الديمقراطية" تطالب السلطة بالدعوة لإجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع حد للتطبيع

طالع.. &#34;الداخلية&#34; بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

طالع.. "الداخلية" بغزة تكشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم الإثنين

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

نجاح عملية توصيل شريان صناعي من الشريان الأورطي لشرايين الفخذين لخمسينى بالأوروبى

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

الشرطة الإسرائيلية تزعم: أكثر من نصف الأسلحة في المجتمع العربي صناعة يدوية

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم مصاب

قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم مصاب

الأوقاف تستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الأوقاف تستنكر الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

منوعات

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

تعرفوا الى إبن صبا مبارك الوسيم.. نسخة عن والده الراحل

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

نشوى مصطفى ترد بعنف وتكشف حقيقة إفلاسها

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: &#34;علمتني درس عمري ما هنساه&#34;؟

شاهد: لمن قالت ريهام سعيد: "علمتني درس عمري ما هنساه"؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

رجاء الجداوي تحذف تعليقاً تسبب بضجة كبيرة.. ما علاقة عمرو دياب؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

دنيا بطمة توضح حقيقة منعها من دخول المغرب

دنيا بطمة توضح حقيقة منعها من دخول المغرب

شاهد: مايا دياب ترقص فوق سيارتها أثناء احتجاجات لبنان

شاهد: مايا دياب ترقص فوق سيارتها أثناء احتجاجات لبنان

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأسلوب جديد

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأسلوب جديد

عربي

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

لبنان.. مفارقتان في التظاهرات الشعبية: تظاهر المسيحيين و&#34;تضامن&#34; الجيش

لبنان.. مفارقتان في التظاهرات الشعبية: تظاهر المسيحيين و"تضامن" الجيش

ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان

ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان