غرينبلات: صفقة القرن ستُحسن حياة الملايين من الناس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن خطة السلام، والتي تنوي الادارة الأمريكية طرحها، والمعروفة باسم (صفقة القرن)، أنها ستُحسن حياة الملايين من الناس في المنطقة.



‏وقال غرينبلات، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "لقد كان شرف العمر بالنسبة لي أن أعمل في البيت الأبيض، تحت قيادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ⁦، لذا فأنا مُمتن للغاية لكوني جزءًا من فريق قام بصياغة رؤية للسلام".



وأضاف: "الخطة ستطرح في الوقت المناسب، وسيكون لديها القدرة على تحسين حياة الملايين من الناس".



يشار إلى أن غرينبلات أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي نيته الاستقالة لأسباب تتعلق بأسرته، لكنه أوضح أنه سيواصل مهمته حتى نشر الخطة التي كان من المقرر أن تتم عقب تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.



وكانت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية، قالت اليوم الأحد: إن المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قرر التعجيل باستقالته لتصبح نافذة في الأول من الشهر المقبل بعد أن أرجأ هذه الخطوة للمضي قدمًا في عملية السلام "صفقة القرن" والتي تأجل نشرها بسبب عدم تشكيل حكومة إسرائيلية.



وبحسب الصحيفة، فإنه منذ إجراء الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر، لم يتحقق أي تقدم في محادثات تشكيل حكومة وحدة، وستنتهي مساء يوم الأربعاء المهلة الخاصة بتكليف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، ومن المتوقع أن تنقل المهمة إلى منافسه بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض لمدة 4 أسابيع لمحاولة تشكيل الحكومة.