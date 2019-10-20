قيادي بالتنفيذية: سنتواصل مع حماس لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت: إن اللجنة ستواصل العمل مع كل الفصائل من أجل مشاركتها في الانتخابات وكذلك مع حركة حماس لتهيئة الأجواء لإجرائها في قطاع غزة.



وأضاف رأفت في حديث إذاعي، أنه حتى اللحظة لم تتم أية لقاءات بين الفصائل وحركة حماس، في اشارة إلى انتظار اللقاء المرتقب الاسبوع المقبل بين رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر والوفد المرافق له مع حركة حماس في القطاع.



وأعرب رأفت عن أمله أن تستجيب حركة حماس لإجراء الانتخابات وعدم وضع العراقيل أمامها.



من جهة ثانية، رفض عضو تنفيذية المنظمة حظر سلطات الاحتلال دخول المواطنين الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل، داعيا الى وجوب حماية التراث الاسلامي في مدينتي القدس والخليل في وجه الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة.