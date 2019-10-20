الاحتلال يفتش منازل في الخليل ويشدد إجراءاته على مداخل البلدات

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، وفتشت عشرات المنازل، عرف من أصحابها: منازل يونس وفارس وحازم زلوم، ومراد شويكي.



وأضافت المصادر، إن تلك القوات شددت من إجراءاتها في محيط محافظة الخليل، وأغلقت مدخل بلدة حلحول الشمالي" الحواور"، والطرق الرابطة شرقا، والطريق الاستيطاني رقم"60"، ومداخل البلدات.



وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على مدخل يطا الشمالي" مفرق زيف"، بحجج أمنية واهية، وعرقلت حركة تنقل المركبات على مفرق بيت عينون شرقا.



رام الله - دنيا الوطنفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من منازل المواطنين في محافظة الخليل، وشددت من إجراءاتها على مداخل القرى والبلدات.