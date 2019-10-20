مباشر | ظاهرة التسول.. هل تكفي الحملات الرسمية للقظاء عليها؟

شؤون فلسطينية

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة توقع عقود عمل لـ(110) مستفيد (خريجين وعمال)

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة توقع عقود عمل لـ(110) مستفيد (خريجين وعمال)
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة لقاء استقبال و توقيع عقود عمل لـ عدد 110 مستفيد (خريجين وعمال) على مستوى محافظتي غزة والشمال ، وذلك ضمن مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، والذي ينفذه مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

افتتحت اللقاء السيدة سناء المسحال القائم بأعمال المدير العام للجمعية بالترحيب بالأستاذ علاء الغلاييني مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في غزة  والأستاذة ازهار بسيسو منسقة المشروع كما رحبت بالسيد هاشم الثلاثيني امين صندوق جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة  ، والدكتور بكر ابو صفية رئيس اللجنة الصحية وطاقم عمل المشروع وكذلك  بالمستفيدين من المشروع .

أشاد الدكتور بكر ابوصفية عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة الصحية في الجمعية في كلمته، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" بالمشروع  الذي يأتي في إطار التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة والخريجين بالتحديد، لتكون هناك فرصة لهم للانطلاق في مجال العمل ومساندتهم في بداية طريقهم الطويل، مشدداً على أن الجمعية لن تدخر جهداً لخدمة المستفيدين لإكسابهم الخبرات المطلوبة  لإعانتهم على مواجهة الظروف الصعبة، شاكراً كل المؤسسات الممولة والمنفذة والشريكة على تكاثفهم العظيم من أجل المصلحة العامة، وخصوصا  مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية .

من جانبه، أعرب مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في غزة الاستاذ علاء الغلاييني عن سعادته البالغة وهو يرى بذرة هذا المشروع تثمر أملاً وتفاؤلاً في وجوه الخريجين المستفيدين منه، كما أعرب عن سعادته بالعمل مع جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة حيث تاريخها العريق منذ اسسها  المرحوم الدكتور حيدر عبدالشافي ، موجهاً رسالة شكر إلى البنك الدولي على قبوله تمويل هذا المشروع.

وفي ختام اللقاء تم توقيع العقود وتسليمها لعدد 55 مستفيد حيث سيتم استقبال عدد 55 مستفيد آخر بعد 6اشهر .








أخبار ذات صلة

شرطة الاحتلال تعتدي على ثلاثة مبعدين عن الأقصى

شرطة الاحتلال تعتدي على ثلاثة مبعدين عن الأقصى

&#34;حماية&#34; يعبرعن أسفه إزاء الموقف الدولي السلبي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

"حماية" يعبرعن أسفه إزاء الموقف الدولي السلبي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

الأسير المقدسي سمير أبو نعمه يدخل عامه الـ34 في معتقلات الاحتلال

الأسير المقدسي سمير أبو نعمه يدخل عامه الـ34 في معتقلات الاحتلال

نادي الأسير: المضربون عن الطعام دخلوا مرحلة صحية حرجة

نادي الأسير: المضربون عن الطعام دخلوا مرحلة صحية حرجة

قيادي بالتنفيذية: سنتواصل مع حماس لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات بغزة

قيادي بالتنفيذية: سنتواصل مع حماس لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات بغزة

الاحتلال يفتش منازل في الخليل ويشدد إجراءاته على مداخل البلدات

الاحتلال يفتش منازل في الخليل ويشدد إجراءاته على مداخل البلدات

تيسير خالد: نتنياهو عنصري ويميني متطرف يتصرف بدوافع انتقامية

تيسير خالد: نتنياهو عنصري ويميني متطرف يتصرف بدوافع انتقامية

لجنة الانتخابات تصل غزة نهاية الشهر الجاري للجلوس مع حماس والفصائل

لجنة الانتخابات تصل غزة نهاية الشهر الجاري للجلوس مع حماس والفصائل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال تعتدي على ثلاثة مبعدين عن الأقصى

شرطة الاحتلال تعتدي على ثلاثة مبعدين عن الأقصى

&#34;حماية&#34; يعبرعن أسفه إزاء الموقف الدولي السلبي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

"حماية" يعبرعن أسفه إزاء الموقف الدولي السلبي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة

الاحتلال يفتش منازل في الخليل ويشدد إجراءاته على مداخل البلدات

الاحتلال يفتش منازل في الخليل ويشدد إجراءاته على مداخل البلدات

تيسير خالد: نتنياهو عنصري ويميني متطرف يتصرف بدوافع انتقامية

تيسير خالد: نتنياهو عنصري ويميني متطرف يتصرف بدوافع انتقامية

اصابة ثلاثة مواطنين جراء اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بنابلس

اصابة ثلاثة مواطنين جراء اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بنابلس

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة توقع عقود عمل لـ(110) مستفيد (خريجين وعمال)

جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة توقع عقود عمل لـ(110) مستفيد (خريجين وعمال)

التعليم ينفذ محاكاة للإخلاء في حالات الطوارئ

التعليم ينفذ محاكاة للإخلاء في حالات الطوارئ

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط أجزاء من أسلحة محلية في سيارتهما بالخليل

اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط أجزاء من أسلحة محلية في سيارتهما بالخليل

منوعات

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

بسبب سجين… ماذا طلبت كيم كارداشيان من حاكم ولاية تكساس؟

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

أول تعليق من علا الفارس بعد وفاة شقيقها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

الموت يفجع دومينيك حوراني بأقرب الناس لها

دنيا بطمة توضح حقيقة منعها من دخول المغرب

دنيا بطمة توضح حقيقة منعها من دخول المغرب

شاهد: مايا دياب ترقص فوق سيارتها أثناء احتجاجات لبنان

شاهد: مايا دياب ترقص فوق سيارتها أثناء احتجاجات لبنان

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأسلوب جديد

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأسلوب جديد

شاهد: الفنان اللبناني وديع الشيخ يتظاهر بـ(الحراس).. والمراسلة لم تعرفه

شاهد: الفنان اللبناني وديع الشيخ يتظاهر بـ(الحراس).. والمراسلة لم تعرفه

ساويرس ينشر &#34;نكتة&#34; عن مظاهرات لبنان.. ورامي عياش غاضبا: احذف التغريدة

ساويرس ينشر "نكتة" عن مظاهرات لبنان.. ورامي عياش غاضبا: احذف التغريدة

&#34;مي حريري&#34; تستقل الدراجة النارية للوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي

"مي حريري" تستقل الدراجة النارية للوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي

شكى من ألم برقبته فقط.. مرض غريب سبب وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

شكى من ألم برقبته فقط.. مرض غريب سبب وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

عربي

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

المصارف اللبنانية تُغلق أبوابها على خلفية الاحتجاجات

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

لبنان.. مفارقتان في التظاهرات الشعبية: تظاهر المسيحيين و&#34;تضامن&#34; الجيش

لبنان.. مفارقتان في التظاهرات الشعبية: تظاهر المسيحيين و"تضامن" الجيش

ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان

ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان