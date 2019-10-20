جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة توقع عقود عمل لـ(110) مستفيد (خريجين وعمال)

رام الله - دنيا الوطننظمت جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة لقاء استقبال و توقيع عقود عمل لـ عدد 110 مستفيد (خريجين وعمال) على مستوى محافظتي غزة والشمال ، وذلك ضمن مشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، والذي ينفذه مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، ووزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.افتتحت اللقاء السيدة سناء المسحال القائم بأعمال المدير العام للجمعية بالترحيب بالأستاذ علاء الغلاييني مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في غزة والأستاذة ازهار بسيسو منسقة المشروع كما رحبت بالسيد هاشم الثلاثيني امين صندوق جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة ، والدكتور بكر ابو صفية رئيس اللجنة الصحية وطاقم عمل المشروع وكذلك بالمستفيدين من المشروع .أشاد الدكتور بكر ابوصفية عضو مجلس ادارة الجمعية و رئيس اللجنة الصحية في الجمعية في كلمته، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" بالمشروع الذي يأتي في إطار التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة والخريجين بالتحديد، لتكون هناك فرصة لهم للانطلاق في مجال العمل ومساندتهم في بداية طريقهم الطويل، مشدداً على أن الجمعية لن تدخر جهداً لخدمة المستفيدين لإكسابهم الخبرات المطلوبة لإعانتهم على مواجهة الظروف الصعبة، شاكراً كل المؤسسات الممولة والمنفذة والشريكة على تكاثفهم العظيم من أجل المصلحة العامة، وخصوصا مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية .من جانبه، أعرب مدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية في غزة الاستاذ علاء الغلاييني عن سعادته البالغة وهو يرى بذرة هذا المشروع تثمر أملاً وتفاؤلاً في وجوه الخريجين المستفيدين منه، كما أعرب عن سعادته بالعمل مع جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة حيث تاريخها العريق منذ اسسها المرحوم الدكتور حيدر عبدالشافي ، موجهاً رسالة شكر إلى البنك الدولي على قبوله تمويل هذا المشروع.وفي ختام اللقاء تم توقيع العقود وتسليمها لعدد 55 مستفيد حيث سيتم استقبال عدد 55 مستفيد آخر بعد 6اشهر .