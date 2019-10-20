أبو مرزوق: ما نفعله تجاه الأقصى "غير كافٍ"

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق: إن ما نفعله تجاه ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى "غير كافٍ".



وغرّد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بدعوة من جماعات الهيكل، آلاف المستوطنين يقتحمون (حائط البراق) بمدينة القدس في عيد عرشهم، لأداء صلوات تلمودية في المسجد الأقصى المبارك، وبإجراءات غير عادية لجيش الاحتلال الصهيوني، كمنع دخول المصلين للمسجد، وحظر الاعتكاف فيه، وتغييب لحراس الأقصى، ويتكرر ذلك سنوياً، وما نفعله غير كافٍ".



واقتحم نحو 400 مستوطن، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



رام الله - دنيا الوطن