التعليم ينفذ محاكاة للإخلاء في حالات الطوارئ

نفذت لجنة الطوارئ بمديرية التربية والتعليم شمال غزة تدريباً على إخلاء الطلاب والمعلمين والعاملين، في حالات الحروب و الأزمات و الخروج الآمن في مثل هذه الظروف في مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات.وشارك في التدريب مدير التربية والتعليم و رئيس لجنة المتابعة العليا أ. نبيل العرابيد، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مديرة مكتب غزة م. ايمان الحسيني، و م. طارق شتات، و م. أسامة أبو الروس، ورئيس لجنة الطوارئ بالمديرية أ. ميسرة عوكل، وأعضاء لجنة الطوارئ ، ومديرة المدرسة أ. ميرفت أبو ندى إضافةً للطلاب والعاملين في المدرسة الذين نفذوا الإخلاء الذي يحاكي أوضاع الطوارئ بمدة زمنية دقيقة واحدة وأربع وخمسون ثانية.



وقال العرابيد، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن المديرية قامت بوضع خطة الإخلاء في المدارس لتدريب الطلاب والمدرسين والعاملين على خطة الإخلاء في حالة الأزمات والحروب والكوارث مؤكداً على أهمية هذا التدريب خاصةً في واقعنا الفلسطيني في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة مؤكداً أن سلامة أبناءنا على رأس أولويات القائمين على التعليم حيث تم وضع خطة لمواجهة أي طارئ والاستعداد له.



ومن الجدير ذكره أن التدريب استمر لمدة يومين حيث قام بالتدريب النقيب حامد عبد القادر رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني والمقدم موسى حمد مدير مركز بيت حانون وتأتي هذه المحاكاة اليوم للتأكيد على جهوزية المدارس لمواجهة أي طارئ.

































































رام الله - دنيا الوطن