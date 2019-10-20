اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط أجزاء من أسلحة محلية في سيارتهما بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فلسطينييْن، بزعم ضبط في سيارتهما أجزاء من أسلحة محلية.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه تم "اعتقال شابين فلسطينيْين في العشرينات من العمر من سكان الخليل وبيت جالا، بعدما ضبط في سيارتهم أجزاء أسلحة محلية".
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فلسطينييْن، بزعم ضبط في سيارتهما أجزاء من أسلحة محلية.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه تم "اعتقال شابين فلسطينيْين في العشرينات من العمر من سكان الخليل وبيت جالا، بعدما ضبط في سيارتهم أجزاء أسلحة محلية".
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