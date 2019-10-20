اعتقال فلسطينييْن بزعم ضبط أجزاء من أسلحة محلية في سيارتهما بالخليل











رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، فلسطينييْن، بزعم ضبط في سيارتهما أجزاء من أسلحة محلية.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه تم "اعتقال شابين فلسطينيْين في العشرينات من العمر من سكان الخليل وبيت جالا، بعدما ضبط في سيارتهم أجزاء أسلحة محلية".