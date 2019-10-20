شؤون فلسطينية

شاهد: وزارة الزراعة الفلسطينية توظف حارساً لأقدم شجرة زيتون

شاهد: وزارة الزراعة الفلسطينية توظف حارساً لأقدم شجرة زيتون
رام الله - دنيا الوطن
يعمل صلاح أبو علي في وظيفة غير مألوفة، يواظب عليها منذ 10 سنوات، ويقول إن علاقة خاصة تتعدى نطاق العمل ربطته مع مرور الزمن بها... إنه حارس أقدم شجرة في فلسطين.

يصحو ابو علي كل صباح ويسلك طريقًا ترابيًا ضيقًا منحدرًا تشكل بفعل مسير أقدامه اليومي بين أشجار الزيتون متوجهًا إلى الشجرة التي قدر فريق خبراء محلي ودولي عمرها بـ5500 عام.

وسرعان ما صار طريق ابو علي، مسارًا للزائرين من داخل فلسطين وخارجها لإلقاء نظرة عن قرب إلى الشجرة التي يبدو وراء مظهرها الضخم وجذعها المتشعب لعدة فروع، تاريخ طويل.

تقع الشجرة في قرية الولجة غرب مدينة بيت لحم، وهي قرية يحيطها الجدار الاستيطاني الإسرائيلي ويمنع أي توسع عمراني او زراعي لسكانها.

 

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