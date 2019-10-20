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(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية

(أرامكو) تخفض أسعار البنزين في السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تخفيض أسعار البنزين المحلي في الربع الرابع من العام الحالي، وذلك وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة، أن "أرامكو" خفضت أسعار البنزين إلى 1.50 ريال للتر الواحد من نوع 91، بعدما كان 1.53 ريال في الربع الثالث، وإلى 2.05 ريال من نوع 95، بعدما كان 2.18 ريال للتر في الربع الثالث.

وأشارت الوكالة، إلى أنه سيتم اعتماد أسعار البنزين المحدثة ابتداء من الأحد 20 تشرين أول/أكتوبر الجاري، مبينةً أن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. 

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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