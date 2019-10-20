شاهد: بواقعة نادرة... اللباس الفلسطيني يصل (ناسا)

قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن الموقع الرسمي لوكالة الفضاء الأمريكي "ناسا) ارتدى لباساً فلسطينياً، فيما يعد المرة الأولى في تاريخ الوكالة الدولية.

وأوضحت الوكالة، أن العالمة فلسطينية في وكالة "ناسا" الفضائية، نجود ميرانسي، ارتدت تطريزاً تراثياً، داخل مقر الوكالة الأمريكية، وذلك في صورتها الرسمية.وحسب الوكالة، فقد نشر مغردون فلسطينيون صورة لمهندسة المركبات الأمريكية، من أصول فلسطينية، نجود ميرانسي، العاملة في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وهي ترتدي اللباس الموشح بالتطريز التراثي الفلسطيني، في صورتها الرسمية التي نشرت عبر الموقع الرسمي للوكالة الأمريكية.