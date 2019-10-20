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ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان

ناشطة سعودية: لبنان يحتاج لرجل مثل محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة السعودية، سعاد الشمري: إن لبنان تحتاج لرجل مثل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من أجل مكافحة الفساد، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وغردت، الناشطة، سعاد الشمري، عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر): "الشعب اللبناني فعلا يحتاج مثل محمد بن سلمان والذي بأول ظهور له تعهد بملاحقة الفساد وإحلال العدل والمساواة وصناعة قوانين وأنظمة لذلك ساوت الأمير والتاجر والغفير وكلهم سواء أمام القانون".

وأشارت الناشطة السعودية إلى أن الإجراءات التي اتخذها ولي العهد في هذا الصدد "أدبت من في نفسه مرض"، وأضافت قائلة: "لبنان قلوبنا معكم".

​وكانت السلطات السعودية أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، توقيف عشرات الأمراء والوزراء السابقين بالسعودية على خلفية قضايا فساد، ومنهم الشيخ صالح كامل، والأمير الوليد بن طلال، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.

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