قرار سعودي جديد بشأن العمرة قيد الدراسة

وقال الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة: "هذا القرار سيريح وكلاء العمرة في الخارج، ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية للنساء. وقدم مازن درار شكره لوزير الحج والعمرة، وتجاوبه مع نداء شركات ومؤسسات العمرة بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون شرط المحرم، أو السن، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة".



وأضاف درار: "تتقدم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، ممثلة في قطاع العمرة كافة، بالشكر لوزير الحج والعمرة، ونائبه، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، على سرعة تجاوبهم مع نداء اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة بقطاع العمرة، لتحديث وتعديل أنظمة ولوائح العمرة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وبما يخدم مستثمري قطاع العمرة وتوجهات السعودية".

رام الله - دنيا الوطنكشف مازن درار، الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للحج والعمرة، أن وزارة الحج والعمرة تدرس اتخاذ قرار يتعلق بالنساء القادمات لأداء العمرة.وأوضح درار، وفق صحيفة (سبق) السعودية، أن الوزارة تجاوبت مع نداء شركات ومؤسسات العمرة، القاضي بالسماح للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون مَحْرم، على أن تتحمل الوكالات الخارجية المسؤولية الكاملة، وهو قرار لا يزال تحت الدراسة.