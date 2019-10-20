إسرائيل تكشف حجم المساعدات الأمريكية العسكرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، المعطيات الخاصة بحجم المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل، حيث ارتكزت على مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية ومعهد"آي إن إس إس":
وحسب الصحيفة، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يبلغ 3.3 مليار دولار سنوياً وذلك منذ عام 2019، وحتى عام 2028.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل شكلت 15% من ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية في العام 2018، مضيفةً: "تستطيع إسرائيل شراء أسلحة من شركات إسرائىلية اليوم بمبلغ 815 مليون دولار سنوياً، لكنها لن تستطيع شراء أي أسلحة من إنتاج محلي من المساعدات الأميركية في العام 2028.
وتابعت الصحيفة: "أقصى حد لزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل وفقاً لاتفاق 2019/2028 هو 10%، وإضافة للمساعدات السنوية البالغة 3.3 مليار دولار تحصل إسرائيل على مبلغ خمسة مليارات دولار لدعم مشاريع مشتركة بين البلدين لتطوير صواريخ مضادة للصواريخ".
نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، المعطيات الخاصة بحجم المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل، حيث ارتكزت على مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية ومعهد"آي إن إس إس":
وحسب الصحيفة، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يبلغ 3.3 مليار دولار سنوياً وذلك منذ عام 2019، وحتى عام 2028.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل شكلت 15% من ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية في العام 2018، مضيفةً: "تستطيع إسرائيل شراء أسلحة من شركات إسرائىلية اليوم بمبلغ 815 مليون دولار سنوياً، لكنها لن تستطيع شراء أي أسلحة من إنتاج محلي من المساعدات الأميركية في العام 2028.
وتابعت الصحيفة: "أقصى حد لزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل وفقاً لاتفاق 2019/2028 هو 10%، وإضافة للمساعدات السنوية البالغة 3.3 مليار دولار تحصل إسرائيل على مبلغ خمسة مليارات دولار لدعم مشاريع مشتركة بين البلدين لتطوير صواريخ مضادة للصواريخ".
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