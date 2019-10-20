إسرائيل تكشف حجم المساعدات الأمريكية العسكرية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، المعطيات الخاصة بحجم المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل، حيث ارتكزت على مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية ومعهد"آي إن إس إس":



وحسب الصحيفة، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل يبلغ 3.3 مليار دولار سنوياً وذلك منذ عام 2019، وحتى عام 2028.



وأشارت الصحيفة، إلى أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل شكلت 15% من ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية في العام 2018، مضيفةً: "تستطيع إسرائيل شراء أسلحة من شركات إسرائىلية اليوم بمبلغ 815 مليون دولار سنوياً، لكنها لن تستطيع شراء أي أسلحة من إنتاج محلي من المساعدات الأميركية في العام 2028.



وتابعت الصحيفة: "أقصى حد لزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل وفقاً لاتفاق 2019/2028 هو 10%، وإضافة للمساعدات السنوية البالغة 3.3 مليار دولار تحصل إسرائيل على مبلغ خمسة مليارات دولار لدعم مشاريع مشتركة بين البلدين لتطوير صواريخ مضادة للصواريخ".