هل استنكف اللواء الطيراوي عن حضور اجتماعات القيادة ومركزية فتح؟

رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، التعليق على أنباء استنكافه عن حضور اجتماعات القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.





وتواصلت "دنيا الوطن" مع اللواء الطيرواي، الذي أكد أنه لن يُعلق على تلك الأنباء، مكتفياً بـ "لا تعليق"، وذلك بعدما تناولت وسائل إعلامية الخبر.





وكان موقع (الجديد الفلسطيني)، قد كشف النقاب عن مقاطعة اللواء الطيرواي لجلسات اللجنة واجتماعات القيادة الفلسطينية الأخيرة.



وأوضح الموقع، وفق مصادر لم يُسمها، أن الطيراوي أرسل رسالة إلى الرئيس محمود عباس منذ شهر ونيف أبلغه فيها عن استنكافه عن حضور اجتماعات اللجنة المركزية، بسبب ما اعتبره ضعف اللجنة المركزية للحركة وعدم وجود دور لها في القرارات الهامة والمفصلية في ظل الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية.



يشار إلى أن الطيراوي طالب الشهر الماضي في بيان له الرئيس عباس بمحاسبة مسؤولين زادوا من عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة مؤخرًا ،كما طالب بالكشف عن نتائج لجنة التحقيق في تسريب عقار العلمي في القدس .



وقال الطيراوي، في بيانه: "لن أسكت على هذا الملف وسيظل أذكر به حتى تظهر الحقيقة"، مطالباً أبناء حركة فتح بضرورة توحيد وتكثيف الجهود ضد الحملات والسياسات المشبوهة التي تهدف للنيل من حقوقنا وتمرير (صفقة القرن).



خاص دنيا الوطن