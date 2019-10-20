شاهد.. موظفو عقود 2005: نطالب بالمساواة أسوة بزملائنا بالضفة الغربية

خاص دنيا الوطن

طالب موظفو العقود بوزارة العمل الفلسطينية، والذي عينوا على بند البطالة منذ عدة سنوات الحكومة الفلسطينية بالعمل على تثبيتهم وضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية.





وقال السيد أبو عبادة، الناطق باسم الموظفين: إنه تم تعيينهم عام 2005 على بند التشغيل المؤقت حيث بلغ عددهم 200 موظف في قطاع غزة ومثلهم بالضفة الغربية، مشيراً إلى أنه طلب منهم بعد الانقسام الفلسطيني عام 2006 الالتزام بتعليمات الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض.





وأضاف أبو عبادة: "التزمنا بقرارت الحكومة وبقي من الـ 200 ما يقارب الـ 88 شخص ملتزمون بالقرار، والآن لا نتقاضى أي راتب على الرغم من التزامنا بكافة القرارات التي صدرت عن وزارة العمل والحكومات المتعاقبة"، مشيراً إلى أن الوزير السابق مأمون أبو شهلا تبنى قضيتهم وعرضها على مجلس الوزراء بحكومة التوافق.





وتابع: "نطالب رئيس الوزراء محمد اشتية بالعمل على النظر في قضيتها وتحقيق مطالبنا العادلة، وصرف راتبنا أسوة بزملائنا في الضفة الغربية والذين تم تثبيتهم بعد سلسلة اعتصامات نفذت بمدينة رام الله".





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