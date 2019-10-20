وزارة الصحة: قدمنا للمؤسسات الدولية مشروعاً لإنشاء مستشفى برفح

خاص دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، أن الوزارة قدمت مشروعاً لعدد من الدولة المانحة والمؤسسات الدولية لإنشاء مستشفى بمدينة رفح.





وقال النجار، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن وزارة الصحة تعمل منذ فترة على إيجاد ممول لإنشاء مستشفى بمدينة رفح، مشدداً على أن المدينة بحاجة ملحة لمستشفى جديدة تكون بديلاً عن المستشفى الموجودة حالياً.





وأضاف النجار: "الملف على رأس أعمال وزارة الصحة وله الأولوية، حيث أننا نقدم للجهات المانحة عدة مشاريع بين الحين والآخر أبرزها مشروع مستشفى رفح"، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إيجاد ممول للمستشفى.





وتابع النجار: "الجميع يقر بأن رفح بحاجة لمستشفى، والملف موجود على طاولة الوزارة منذ عهد الوزير السابق جواد عواد، والأمر مرتبط بتوفير جهة ممولة للمستشفى"، مشيراً إلى أن الوزارة ستعيد تقديم مشروع المستشفى للجهات الممولة مجدداً.





يذكر أن المواطنين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أطلقوا مراراً هشتاق حمل عنوان (#رفح_بحاجة_لمستشفى)، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث اضطر المواطنين لوضع الشهداء والأطفال في ثلاجات التبريد لعدم وجود ثلاجات للموتى.



