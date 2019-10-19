الشرطة بغزة تقرر فتح مكتب لبنك الإنتاج في مدينة عرفات للشرطة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة المرور والنجدة بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، غن إفتتاح مكتب لبنك الإنتاج الفلسطيني في مدينة عرفات للشرطة، وذلك للتخفيف على منتسبي جهاز الشرطة لإتمام معاملاتهم البنكية وإستلام راوتبهم بسهولة.



وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم بدء العمل به ابتداءً من غدا الأحد من خلال صرف الرواتب.



وكان ذلك بتوجيهات من اللواء محمود صلاح مدير عام جهاز الشرطة تم تكليف العقيد علي النادي مدير الإدارة العامة لشرطة المرور و النجدة بالعمل على إيجاد بدائل للتخفيف على منتسبي جهاز الشرطة.