حالة الطقس: جو معتدل في معظم المناطق الفلسطينية





يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعديه احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2019/10/22:





يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعديه احياناً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الاربعاء 2019/10/23:









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-16 25-17 24-16 بيت لحم 25-16 25-17 24-16 رام الله والبيرة 24-15 24-16 23-15 طولكرم 28-20 28-21 28-20 نابلس 27-17 27-18 26-17 قلقيلية 28-20 28-21 28-20 جنين 29-18 29-19 28-18 سلفيت 25-16 25-17 24-16 طوباس 29-18 29-19 28-18 روابي 26-17 26-18 25-17 الخليل 24-15 24-16 24-15 غزه 27-21 27-22 27-21 أريحا 35-21 35-22 34-21 خانيونس 27-21 27-22 27-21 الأغوار الشمالية 33-19 33-20 32-19 رفح 28-20 28-21 28-20 يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الأحد، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية و معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.