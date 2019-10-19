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الخارجية الأردنية: الأشخاص الذين اعتقلتهم إسرائيل على الحدود لا يحملون الجنسية الأردنية

الخارجية الأردنية: الأشخاص الذين اعتقلتهم إسرائيل على الحدود لا يحملون الجنسية الأردنية
صور تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سفيان القضاة، إن سبعة أشخاص يحملون جنسية أجنبية، تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، بهدف البحث عن عمل، وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليهم.

ونفى القضاة، أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية، وأن الجهات المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، سبعة أشخاص، عبروا الحدود من الأردن إلى إسرائيل.

ووفق موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، فإن قوات الجيش الإسرائيلي، رصدت صباح اليوم السبت، سبعة مشتبه بهم، كانوا يعبرون الحدود من الأردن إلى إسرائيل.

وأضاف: أن جنود الجيش بالتعاون مع الشرطة، قاموا بتحديد مكانهم، واعتقالهم وتحويلهم للتحقيق.

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