شؤون فلسطينية

هلال القدس وجبل المكبر يحتكمان للتعادل السلبي في ديربي القدس

هلال القدس وجبل المكبر يحتكمان للتعادل السلبي في ديربي القدس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
احتكم فريقا هلال القدس وجبل المكبر الى التعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس، ضمن الأسبوع الثالث .

فرض المكبر، وفق ما ورد في الوكالة الفلسطينيه الرسمية، ايقاعه واهدر العديد من الفرص المحققة، وبهذا التعادل حصل المكبر على أولى نقاطه بعد خسارتين، اما الهلال فخاض مباراته الأولى ونقطة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه .

وعلى ملعب ماجد اسعد في البيرة، حقق الأمعري فوزا مستحقا على الجريح أهلي الخليل بواقع هدفين، رافعا رصيده الى النقطة السابعة في الترتيب الثالث بفارق الأهداف، فيما بقي الأهلي في قاع الترتيب بدون نقاط .

وخطف ترجي وادي النيص عبر لاعبه سميح يوسف في الدقيقة الخامسة بدل الضائع هدف الفوز امام ثقافي طولكرم، في اللقاء الذي انتهى بهدف وحيد، أقيم بينهما على ملعب الحسين بن علي في الخليل .

الترجي قفز الى المركز الرابع برصيد 7 نقاط، اما الثقافي فجاء ثامنا بنقطة واحدة .

وواصل أهلي قلقيلية تحقيق النتائج الإيجابية في تجربته الأولى بدوري المحترفين، وفاز على القوات الفلسطينية بنتيجة اربعة اهداف لواحد ليتبوء المركز الخامس وبخمس نقاط، فيما بقي القوات يعاني محتلا الترتيب ما قبل الأخير وفي جعبته نقطة واحده .

وكانت مباريات الأسبوع الثالث استهلت يوم أمس بتعادل المتصدر شباب الخليل امام مركز بلاطة بهدفين لمثلهما .

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