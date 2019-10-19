"القسام" لجيش الاحتلال: "جنودك ما زالوا في غزة".. وحماس توضح







رام الله - دنيا الوطننشر الإعلام العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صورة يظهر فيها الجنود الإسرائيليون المأسورون لدى المقاومة في قطاع غزة.وكتبت كتائب القسام على الصورة رسالة للاحتلال باللغتين العربية والعبرية مفادها "جنودك ما زالوا في غزة" في إشارة إلى الجنود الأربعة المأسورين لديها.في ذات السياق أوضح القيادي في حركة حماس غازي حمد، وفق قناة (الميادين) أن "نشر صور أسرى جيش الاحتلال يهدف لتحريك الشارع الإسرائيلي للمطالبة بهم".حمد أوضح أن "نشر صور أسرى الاحتلال ربما يعيد تحريك ملف التبادل بالمعتقلين الفلسطينيين".