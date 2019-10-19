وفد إسرائيلي يزور البحرين غداً الأحد





وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية: أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى البحرين غداً الأحد للمشاركة في مؤتمر أمن الملاحة في الخليج، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).





وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس زار سلطنة عمان قبل عدة أشهر، حيث شارك في أحد المؤتمرات التي تعنى بالمواصلات، فيما كان رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو زار سلطنة عمان أيضا، حيث أجرى مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت: إن وفداً من الحكومة الإسرائيلية، سيزور البحرين غداً الأحد، للمشاركة في أحد المؤتمرات.