لمراقبة وقف إطلاق النار.. الأمم المتحدة تنشر أول نقاط بالحديدة

مدينة الحديدة - اليمن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بدأت الأمم المتحدة، اليوم السبت، نشر نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش: إن "الأمم المتحدة بدأت أول عملية انتشار وتثبيت لنقاط ضباط الارتباط الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، بإشراف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها".



وأشار الدبيش إلى أن أول نقاط مراقبة وقف إطلاق النار تم تثبيتها في الخطوط الأمامية الساخنة بين القوات الحكومية و"الحوثيين"، هي نقطة الخامري، شمالي الحديدة، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



يأتي ذلك في إطار خفض التصعيد بالمنطقة واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووفقا لآلية تهدئة تم الموافقة عليها باجتماع سابق للجنة الثلاثية، بحسب العقيد الدبيش.



وتتكون اللجنة الثلاثية من ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، ويرأسها الجنرال الأممي أباهيجيت جوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.