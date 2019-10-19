دولي

مئات الآلاف من البريطانيين يطالبون باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي

مئات الآلاف من البريطانيين يطالبون باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي
مسيرة في لندن
رام الله - دنيا الوطن
طالب مئات الآلاف من البريطانيين باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جاء ذلك خلال مسيرة في لندن، مشيرين إلى أن آراءهم تقابل بالتجاهل بينما عقد البرلمان أول جلسة يوم سبت منذ حرب فوكلاند عام 1982 لحسم مصير الانسحاب من التكتل الأوروبي.

ولوح المتظاهرون، الذين سافر بعضهم ساعات للوصول إلى العاصمة من أنحاء مختلفة في المملكة المتحدة، بأعلام الاتحاد الأوروبي تحت سماء صافية حاملين لافتات أبدعوا في كتابتها، كما نقلت وكالة (رويترز).

وأغلق الحشد مناطق واسعة من وسط لندن عندما وقف آلاف المتظاهرين في انتظار بدء المسيرة عند هايد بارك بينما وصل آخرون إلى مقر البرلمان.

وبعد مناقشات شاقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات ما زال الغموض يشوب كيفية أو موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كان هذه العملية ستحدث أصلا مع محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجازة اتفاقه الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتخطيطه لإيجاد مخرج من أعمق أزمة شهدتها البلاد منذ جيل.

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